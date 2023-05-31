مسؤول روسي: 4 مصابين في قصف أوكراني لبلدة على الحدود

المصدر: موسكو - رويترز

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قال حاكم منطقة حدودية في روسيا، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة بالقرب من الحدود للمرة الثالثة في غضون أسبوع، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار ببنايات واشتعال مركبات.

وأضاف فيتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، في بيان نشره على تطبيق تلغرام، أن شخصين نقلا إلى مستشفى نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف بلدة شيبيكينو، مشيراً إلى أنّ القصف حطم نوافذ وألحق أضرارا بسطح بناية سكنية مؤلفة من ثمانية طوابق، إضافة إلى أربعة منازل ومدرسة ومنشآت أخرى.



وصرّح جلادكوف أول من أمس الاثنين، بأنّ منشأتين صناعيتين في البلدة تعرضتا للقصف، وتعرضه لنيران مدفعية لدى محاولته دخول البلدة التي لا تبعد سوى نحو سبعة كيلومترات إلى الشمال من الحدود مع أوكرانيا، السبت الماضي.

وتعرضت منطقة بيلجورود الروسية المحاذية لمنطقة خاركيف الأوكرانية، لهجمات متزايدة من قوات كييف في الأشهر القليلة الماضية. ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا على القصف الأخير.

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