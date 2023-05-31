اليابان: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً انتهاك للقرارات الدولية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت اليابان أنّ كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صباح الأربعاء "صاروخاً بالستياً"، وذلك بعيد إعلان كوريا الشمالية أنّها أطلقت صاروخاً فضائياً فشل في وضع قمر اصطناعي في المدار وتحطّم في البحر.

وقال المتحدّث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو "بما أنّ إطلاق صاروخ بالستي كهذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإنّ اليابان احتجّت بشدّة على كوريا الشمالية وأدانت بشدّة" إطلاقها هذا الصاروخ.

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