سيول: الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي اختفى سريعاً من شاشات الرادار

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّه يحاول معرفة ما إذا كان "الصاروخ الفضائي" الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح الأربعاء قد انفجر في الجوّ أو تحطّم إذ إنّه اختفى سريعاً من على شاشات الرادار، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت يونهاب عن رئاسة الأركان المشتركة في سيول قولها إنّ "المقذوف (الكوري الشمالي) اختفى من على شاشات الرادار قبل أن يصل إلى نقطة سقوطه المتوقّعة"، مشيرة إلى أنّ الجيش يقيّم احتمال أن يكون الصاروخ "قد انفجر في الجو أو تحطّم".

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