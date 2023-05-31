سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً فضائياً

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي فجر الأربعاء أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي"، في خطوة دفعت بسلطات سيول إلى إطلاق دعوة لسكّان العاصمة للاستعداد لإخلاء منازلهم.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنّ بيونغ يانغ أطلقت باتّجاه الجنوب "ما تقول إنّها مركبة إطلاق فضائية".

وأخطرت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي بين 31 مايو و11 يونيو رغم انتقادات دولية بأن ذلك سينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج-18 في 13 أبريل.

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