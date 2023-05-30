بلينكن: حان الوقت لانضمام السويد إلى "الناتو"

المصدر: أ ف ب

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أعيد انتخابه للتخلي عن معارضته لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيا إلى المصادقة على الخطة قبل قمة الناتو في يوليو.

وبعد يومين على فوز إردوغان بولاية رئاسية جديدة تؤذن ببدء عقده الثالث في السلطة، قال بلينكن خلال زيارة إلى السويد إن ستوكهولم تعاملت مع المخاوف التركية المرتبطة بانضمامها إلى الحلف.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لوليو في شمال السويد "حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد".

وأضاف "نحض كلا من تركيا والمجر التي لم تصادق أيضا بعد، على المصادقة على انضمام (السويد) في أسرع وقت ممكن".

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