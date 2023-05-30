جنوب أفريقيا تحصّن «بريكس» بعد دعوة بوتين للمشاركة في القمة

المصدر: جوهانسبرج - د.ب.أ

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أعلنت جنوب أفريقيا، أنها ستمنح الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي تجمع بريكس الذين سيشاركون في اجتماعين مقررين في البلاد خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ويضم تجمع بريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتشمل الحصانة اجتماعاً لوزراء خارجية التجمع، في مدينة كيب تاون غداً وبعد غدٍ، وفق ما أفادت جريدة حكومية أمس الاثنين.

ونقلت «بلومبرغ» عن إدارة العلاقات الدولية والتعاون قولها في البيان الرسمي، إن الحصانة ستشمل كذلك قمة رؤساء بريكس المقررة 22 - 24 أغسطس المقبل. ووجهت جنوب أفريقيا، دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة.

يشار إلى أن بوتين مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالحرب في أوكرانيا، وستكون جنوب إفريقيا ملزمة بتوقيفه حال حضوره إلى البلاد كعضو في المحكمة.

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