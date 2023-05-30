الإعصار ماوار يضرب شرق تايوان وشمال الفلبين في طريقه إلى اليابان

المصدر: ييلان، تايوان - أ.ب

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ضرب إعصار ماوار قرب الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الثلاثاء، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج عالية، لكنه انحرف عن الجزيرة بعد توجيه ضربة سريعة إلى شمال الفلبين.

وتتحرك العاصفة ببطء في طريقها نحو جنوب اليابان. مع ارتفاع الأمواج على الشاطئ، قام سكان بلدة ييلان التايوانية التي يعمل أغلب سكانها في الصيد، بتأمين القوارب والمنازل ضد العاصفة.

ورغم فقدان الإعصار البطيء بعضاً من ضراوته منذ هبوبه على جزيرة غوام، الأسبوع الماضي، حذر خبراء الأرصاد الجوية في الفلبين، من إن ماوار لا يزال خطيراً بفعل رياحه التي تبلغ سرعتها القصوى 155 كيلومتراً في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 190 كيلومتراً في الساعة.

ويقع مركز الإعصار بعيداً عن الشاطئ على بعد 350 كيلومتراً شرق عاصمة باتانيس، باسكو، ومن المتوقع أن ينتقل إلى الشمال الشرقي بحلول الأربعاء باتجاه جنوب اليابان.

وفيما لا تزال الرياح القوية متوقعة في تايوان، حذرت السلطات في الفلبين، من أن المخاطر الناجمة عن موجات المد والفيضانات الخطيرة والانهيارات الأرضية والأمطار الموسمية المعززة بالأعاصير، لا تزال قائمة حتى يرحل ماوار بأمان.

ويقيم أكثر من 3400 قروي في ملاجئ طارئة في المناطق الشمالية، ولا تزال الرحلات الجوية من وإلى باتانيس معلقة ولم تستأنف الدراسة في أكثر من 250 مدينة وبلدة في الشمال، وفق مكتب الدفاع المدني.

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