8 مصابين باحتراق مبنى سكني في برلين

المصدر: برلين - د.ب.أ

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أصيب ثمانية أفراد بجروح خطيرة، جراء حريق اندلع في منزل بمبنى سكني في برلين، من بينهم اثنان في حالة حرجة. وأعلنت قوات الإطفاء في العاصمة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الحريق اندلع في منزل بالطابق الأول من مبنى سكني مكون من ستة طوابق.

وذكر ناطق باسم قوات الإطفاء، أنه قبل وصول رجال الإطفاء، قفز اثنان من السكان من الشقة المحترقة وأصيبوا بجروح خطيرة. ووفق البيانات، امتد الحريق إلى الشقق أعلى المنزل المحترق، وتم إنقاذ شخصين من الطابق الثاني بعد إصابتهما بإصابات خطيرة، فيما أصيب أربعة آخرون بإصابات خطيرة وتم إنقاذهم من الدرج.

وكتبت قوات الإطفاء على «تويتر»: «كان لابد من إنعاش شخص»، مضيفة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى. وشارك في عمليات الإطفاء والإنقاذ 145 فرداً من رجال الإطفاء. وتمت رعاية حوالي 30 ساكناً داخل حافلة رعاية، فيما لا تزال عمليات السيطرة على الحريق مستمرة.

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