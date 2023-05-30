بوريل: روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في أوكرانيا

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

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أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن عدم تفاؤله بشأن الوضع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال منتدى للخبراء في برشلونة بإسبانيا: «أرى الارادة الواضحة لدى روسيا للانتصار في الحرب، روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر». وفق ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال بوريل: لست متفائلا في توقعاتي بشأن الكيفية التي قد يتطور بها هذا الصراع في الصيف، لافتاً إلى أنّ على الاتحاد الأوروبي مواصلة تعزيز مساعداته العسكرية لأوكرانيا.

وأفاد بوريل في وقت سابق، بأنّه بينما يواصل تنسيق المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، لا يشعر بأنه كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ولكن وزير دفاع الاتحاد الأوروبي.

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