خطط كورية شمالية لإطلاق أول قمر استطلاع صناعي يونيو المقبل

المصدر: سيئول - أ.ب

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أكدت كوريا الشمالية، خطط إطلاق أول قمر صناعي عسكري للاستطلاع في يونيو المقبل، واصفة هذه القدرات بأنها ضرورية لمراقبة المناورات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



وانتقد ري بيونغ تشول، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في حزب العمال الحاكم، المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقال ري، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية، إن بلاده تعتبر الاستطلاع الفضائي أمراً لا غنى عنه لرصد الأعمال العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة والقوات التابعة لها.



ويأتي بيان كوريا الشمالية بعد يوم من إخطار بيونغيانغ، السلطات اليابانية بأنها تخطط لإطلاق القمر الصناعي في وقت ما بين 31 مايو و11 يونيو، وأن ذلك قد يؤثر على المياه في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون الفلبينية. وأمر ياسوكازو هامادا، وزير الدفاع الياباني، الجيش بإسقاط القمر الصناعي أو الحطام إن وجد، في حال دخل إلى الأراضي اليابانية.



وأطلقت كوريا الشمالية، منذ بداية عام 2022 أكثر من مائة صاروخ، بعضها ذو قدرات نووية ويستطيع الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وتقول بيونغيانغ إن الاختبارات التي أجرتها تهدف للتحذير من المناورات العسكرية الموسعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فيما يرى مراقبون أنّها تهدف لتحديث برنامج أسلحتها ومحاولة الفوز بتنازلات أكبر من منافسيها خلال أي محادثات مستقبلية.

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