بايدن وأردوغان يبحثان ملفي طائرات "إف 16" وانضمام السويد "للناتو"

المصدر: وكالات

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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية في بيان أن بايدن اتصل هاتفيا بأردوغان وهنأه على فوزه، آملا أن تجلب نتيجة الانتخابات الخير للشعب التركي،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأعرب الرئيسان عن التزامهما المشترك بمواصلة العمل معا كشركاء وثيقين، لتعميق التعاون بين بلديهما.

وقال بايدن، إن الرئيس التركي، أثار مسألة إمكانية بيع الولايات المتحدة طائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا، وإنه من جهته طلب موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

كما ناقش الرئيسان استعدادهما كحلفاء في "الناتو" لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمي، بما في ذلك تعزيز الأمن عبر الأطلسي في قمة حلف الأطلسي بفيلنيوس.وكان بايدن قد هنأ أردوغان، يوم الإثنين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، حيث قال في تغريدة على "تويتر": "ألف مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه".

وأضاف: "أتطلع إلى مواصلة العمل معا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

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