كوريا الشمالية تؤكّد عزمها على إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس على الولايات المتّحدة

المصدر: أ ف ب

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نقلت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ الثلاثاء عن مسؤول كوري شمالي كبير قوله إنّ بلاده تعتزم إطلاق قمر اصطناعي تجسّسي في يونيو لمراقبة التحرّكات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها.

وكان مسؤولون يابانيون أعلنوا الإثنين أنّ بيونغ يانغ أبلغتهم بأنّها ستطلق قمراً اصطناعياً اعتباراً من هذا الأسبوع، محذّرين من أنّهم يعتقدون أنّ نظام كيم جونغ-أون يعتزم في الواقع اختبار صاروخ باليستي في تحد للعقوبات الدولية المفروضة عليه.

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