قصف صاروخي روسي على مطارات أوكرانيا

المصدر: دبي - البيان، موسكو، كييف - وكالات

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أطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى، في هجوم نادر في وضح النهار، وبعد ليلة من الضربات المسيّرة على أوكرانيا، حيث كثّفت روسيا هجماتها الجوية على العاصمة الأوكرانية منذ بداية الشهر الحالي، وشنت غالبيتها حتّى الآن خلال الليل. وفي تصريح نادر أيضاً، اعترفت السلطات الأوكرانية بأنّ موقعاً عسكرياً في غربي البلاد تعرّض للقصف خلال الهجوم الليلي. وبعد القصف الليلي، سُمع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية في الصباح، أعقبتها سلسلة من الانفجارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة شنت ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت في المطارات الأوكرانية. وأضافت في بيان: «أصابت الضربات الصاروخية مواقع القيادة، ومراكز الرادارات ومعدات الطيران، ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية»، وفقاً لما جاء في وكالة سبوتنيك.

من جهته، أعلن القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني «تدمير جميع المقذوفات خلال هذا الهجوم». وأضاف «أُطلق ما مجموعه 11 صاروخاً من طراز إسكندر-إم وإسكندر-ك من الشمال»، على مدينة كييف ومنطقتها.

أمس، أيضاً، قالت إدارة خميلنيتسكي الإقليمية في غربي أوكرانيا، قرب الحدود مع رومانيا، إنّ موقعاً يضم مستودعات ومهبطاً للطائرات العسكرية، تعرّض لهجوم روسي خلال الليل. وأفادت عن «حرائق في مستودعات محروقات»، وتضرّر معدات عسكرية ومهبط طائرات، مشيرة إلى أنّ «5 طائرات أصبحت خارج الخدمة».

وقال القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، إن «ما يصل إلى 40 صاروخ كروز»، أطلقت من طائرات فوق بحر قزوين، و«من نحو 35 طائرة من دون طيار» من الشمال والجنوب.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 صواريخ من طراز «ستورم شادو» البريطانية الصنع والمصدر، و13 صاروخاً من طراز «هيمارس» الأمريكية الصنع، إضافة لتدمير 14 مركبة جوية دون طيار، في مناطق فيرخنيكامينكا ونوفودروزيسك وبشينيشنوي في لوغانسك، وياسنوي في دونيتسك، وفاسيليفكا وليوبيموفكا وكونستانتينوفكا في زابوروجيه، وفقاً لـ «سبوتنيك»، التي تحدثت أيضاً عن إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في زابوروجيا.

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