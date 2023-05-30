روسيا تقرر ملاحقة السيناتور الأمريكي ليندزي غراهام

المصدر: موسكو- وكالات

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أصدرت الداخلية الروسية أمس، مذكرة توقيف بحق عضو مجلس الشيوخ الأمريكي سيناتور ليندزي غراهام بعد تصريحاته المتعلقة بالقتال في أوكرانيا.

وجاء ذلك على خلفية ظهور مقطع مصور لاجتماع عقده مؤخراً الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، مع غراهام، على شبكات التواصل الجمعة. وعبر زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة لمساعدتها في الدفاع عن حرية الأوكرانيين.

ورداً على ذلك، بدا غراهام يقول: «والروس يموتون.. إنها أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق». وبالرغم من أنه بدا أن غراهام قد أدلى بهذه التصريحات في أجزاء مختلفة من المحادثة، فإن التسجيل المصور الذي نشره مكتب الرئاسة الأوكراني وضع تلك التصريحات بشكل متلاحق ما أثار غضباً في روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاستثمارات الأمريكية تسببت في الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.

وتحركت لجنة التحقيق الروسية لفتح تحقيق جنائي ضد غراهام، تبعتها وزارة الداخلية بإصدار مذكرة توقيف، وظهر السيناتور على سجلها للمطلوبين. وأعلنت الوكالة أنه «في مقطع مصور منتشر على الانترنت، تحدث السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن المشاركة المالية الأمريكية في قتل مواطنين روس».

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