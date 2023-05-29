روسيا تقصف موقعاً عسكرياً غربي أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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استهدفت غارة جوية روسية جديدة، صباح اليوم، كييف، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح على الأقل.

واعترفت السلطات الأوكرانية، في بيان، بأن موقعاً عسكرياً غربي البلاد تعرّض للقصف في سلسلة ضربات ليلية.

وبعد ساعات من إعلان كييف، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت ليلاً مطارات في أوكرانيا ودمّرت كلّ أهدافها.

وقالت، في بيان: «دُمّرت كل الأهداف المحدّدة»، من دون أن تحدّد مواقع الضربات، مضيفةً: «أصيبت مواقع قيادة ومراكز رادار ومعدات طيران ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية».

وبعد القصف الليلي، سُمع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية في الصباح، أعقبته سلسلة من الانفجارات.

وتحدث رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عن انفجارات في أحياء في وسط المدينة، وأكدت الإدارة العسكرية في كييف «تفعيل أنظمة الدفاع الجوي».

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