روسيا تدرج السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين

المصدر: موسكو - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، نقلاً عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، أن الوزارة أدرجت السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، على قائمة المطلوبين. ونشر مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تسجيلاً مصوراً خضع للتعديل للقاء يجمع الرئيس بالسناتور جراهام يوم الجمعة.

وظهر جراهام في المقطع وهو يقول: «الروس يموتون»، وقال بعدها إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا هو أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق. وبعد انتقاد روسيا للتصريحات، نشرت أوكرانيا التسجيل المصور الكامل للقاء والذي أظهر أن التصريحين لا صلة لهما ببعض.

وقالت سلطات التحقيق الروسية، إنها فتحت تحقيقاً جنائياً حول تصريحات جراهام. ولم تحدد ما هي الجريمة التي يشتبه في أنه ارتكبها. واستنكر جراهام انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا، قائلاً إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة التي يتمتع بها الأوكرانيون بمساعدة واشنطن.



وجراهام سناتور جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا معروف بتبنيه لآراء متشددة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ودافع بقوة من قبل عن زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا.



وأدرجت روسيا من قبل عشرات المسؤولين الأمريكيين وسياسيين منتخبين على قوائم المطلوبين، ما حظر عليهم دخولها، لكنها لم تسع لاعتقال مسؤول أمريكي كبير لايزال في منصبه.

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