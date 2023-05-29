هجوم صاروخي على كييف والدفاعات الأوكرانية تسقط 40 هدفاً

المصدر: كييف - د.ب.أ

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أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان، اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كروز من طراز كيه اتش-101/555 على العاصمة كييف، وأن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت أكثر من 40 هدفا جوياً.

وأضاف البيان: «وفقاً للتقارير الأولية، كان هناك هجوم بطائرات مسيرة طراز شاهد مرة أخرى هذه الليلة، وفي نفس الوقت مع هجمات الطائرات المسيرة، شنّ الروس هجمات بقاذفات تي يو-95 ام وصواريخ كروز من طراز كيه اتش-101/555، من منطقة بحر قزوين».

وأشار البيان إلى أنّ الهجوم المشترك على العاصمة كان من اتجاهات مختلفة، وأنّ وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت أكثر من 40 هدفاً جوياً. واخترق الحطام سقف مبنى سكني في منطقة بوديلسكي،

ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا. ووجه عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، الشكر لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية على عملها. ودوت صافرات الإنذار من وجود غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا بعد منتصف ليل اليوم الاثنين، واستمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً.

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