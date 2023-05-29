لافروف في كينيا بمستهل جولة جولة أفريقية

المصدر: موسكو- د.ب.أ

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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى نيروبي في زيارة عمل إلى كينيا، في إطار رابع جولة يقوم بها للقارة الأفريقية خلال عام. وذكرت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الإثنين، أن آخر مرة زار فيها الوزير الروسي كينيا كانت في عام 2010. وزار لافروف في يوليو الماضي مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو، وبعد ستة أشهر، توجه إلى جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنجولا وإريتريا،

وفي فبراير الماضي زار مالي وموريتانيا والسودان. وتعمل موسكو بنشاط على تطوير العلاقات مع أفريقيا. ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرج في يوليو، القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي.

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