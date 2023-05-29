أردوغان: التضخم سينخفض مثلما انخفضت أسعار الفائدة

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب النصر الذي ألقاه بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة أمس الأحد أن التضخم هو القضية الأكثر إلحاحا للبلاد، مضيفا أنه سيتراجع في أعقاب خفض سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة قبل عامين.

وقال أردوغان لأنصاره في قصره بأنقرة "نشيد اقتصادا يركز على الاستثمار والتوظيف مع فريق إدارة مالية يتمتع بسمعة دولية".

وفاز أردوغان الأحد بولاية جديدة إثر اقتراع شهد تنافسا غير مسبوق ليمدّد حكمه المستمر منذ عقدين حتى عام 2028.

تغلب الزعيم البالغ 69 عامًا على أسوأ أزمة اقتصادية في تركيا منذ جيل وأقوى تحالف للمعارضة واجهه، ليبقى سجله الانتخابي خاليا من الهزائم.

انتشرت مظاهر الاحتفالات في أنحاء تركيا فيما تتالت التهاني من زعماء العالم، وألقى أردوغان كلمة أولى من على سطح حافلة في إسطنبول.

وقال وسط حشد من أنصاره قبالة مقر إقامته في المدينة "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة".

وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب"، مؤكدا أن "كل عملية انتخابية هي نهضة".

وتابع "أظهرت هذه الانتخابات ألا أحد يستطيع أن يهاجم مكتسبات هذه الأمة"، مردفا "إن شاء الله نستحق ثقتكم".

وفي كلمة ثانية ألقاها من القصر الرئاسي في أنقرة أمام مئات الآلاف من أنصاره، دعا أردوغان الأتراك إلى "الوحدة والتضامن".

وقال "نترك الخلافات السياسية جانبا وندعو إلى الوحدة والتضامن"، مؤكدا "ندعو إلى ذلك من كل قلبنا".

وأظهرت النتائج شبه النهائية فوزه على منافسه كمال كليجدار أوغلو بفارق أربع نقاط مئوية.

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