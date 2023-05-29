لقطات في الاقتراع.. قطة وخروف و«عرسان» بثياب الزفاف

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، أمس، لقطات طريفة ارتبطت بظهور ناخبين داخل لجان الاقتراع بأزياء تركية تقليدية، و«عرسان» بثياب الزفاف، وآخرين مصطحبين حيوانات أليفة.

وبثت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، وعدد من مواقع التواصل، مشاهد من لحظة اصطحاب سيدة تركية خروفاً خلال وجودها في لجان الاقتراع، حيث سار وراءها ووقف إلى جانبها في المكان المخصص للتصويت، ثم غادرا في سلام، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وحرص الخروف الصغير على الاهتمام بمظهره وهندامه لدى مشاركته في «العرس الوطني»، إذ ظهر مرتدياً سترة مخططة بالأسود والأبيض. وأثار مشهد الخروف الناخب دهشة الموجودين في المركز الانتخابي، الأمر الذي دفع أحدهم إلى توثيق المشهد ونشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما ذكر موقع «البوابة» الإخباري.

في مشهد آخر، اصطحبت مسنة تركية قطتها إلى مركز الاقتراع، وظلت القطة على كتفيها طوال العملية، لكنها «تجولت» لبعض الوقت فوق صندوق الاقتراع، ما جعل البعض يصفها بـ«القطة الناخبة».

أزياء تقليدية

وقدمت عروس إلى مركز الاقتراع، مرتدية الفستان الأبيض برفقة زوجها الذي كان يرتدي طقماً كلاسيكياً أسود، بحسب موقع «البشاير» الإخباري.

وجاء تركي إلى مركز التصويت في إسطنبول مرتدياً الزي العثماني وحاملاً ببغاء، كما أظهرت لقطات صوراً أكد فيها أتراك أن المرض ليس سبباً للامتناع عن التصويت، إذ جاء عدد من الناخبين على كراسٍ أو سرائر متحركة للإدلاء بأصواتهم.

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