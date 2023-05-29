روسيا تحذر من التصعيد حال الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة

المصدر: د ب ا

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حذر السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، من تصعيد الحرب في أوكرانيا حيث تلتزم بريطانيا وحلفاء غربيون آخرون بتوفير مزيد من الأسلحة لمساعدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال كيلين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن تصرفات دول الناتو، "خاصة" المملكة المتحدة، تخاطر بإطالة أمد الحرب وإطلاق "بعد جديد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وذكر أن روسيا لديها "موارد هائلة"، وأشار إلى أنه على الرغم من الحرب المستعرة بالفعل منذ أكثر من عام، فإن بلاده لم تبدأ بعد في "التصرف بجدية كبيرة".

وأضاف كيلين: "روسيا أكبر 16 مرة من أوكرانيا. ولدينا موارد هائلة".

وتابع: "قد يكتسب هذا التصعيد بالطبع بعدا جديدا لا نحتاجه ولا نريده، عاجلا أم آجلا. يمكننا صنع السلام غدا".

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