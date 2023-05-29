حدث وتاريخ.. 29 مايو 1958 بطلب رئيس الجمهورية رينيه كوتي، شارل ديغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية ويطلق تأسيس الجمهورية الخامسة. 1914غرق 900 راكب في اصطدام ناقلة النفط النرويجية «ستورلاند» والباخرة البريطانية «إمبراطورة أيرلندا». 1807 الإطاحة بالسلطان العثماني سليم الثالث وتولي مصطفى ابن السلطان عبد الحميد الأول الحكم تحت اسم مصطفى الرابع 1945 قصف فرنسي على البرلمان السوري وعدد من أحياء دمشق ما أدى إلى 600 قتيل وأكثر من ألف جريح. صورة التاريخ: 29 مايو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App