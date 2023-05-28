إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات الإعادة الرئاسية في تركيا

المصدر: أ ب

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أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في تركيا في سباق الإعادة الرئاسي الذي سيقرر ما إذا كان رجب طيب أردوغان سيفوز بفترة رئاسية جديدة أم كمال قليجدار أوغلو.

ولا توجد استطلاعات للرأي فور خروج الناخبين في تركيا، لكن من المتوقع ظهور نتائج أولية في غضون ساعات.

ويُعَدُّ أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاماً، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات، بعدما كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.

وأنهى أردوغان الجولة الأولى متقدماً بأربع نقاط مئوية على أوغلو، وهو مرشح تحالف من ستة أحزاب وزعيم حزب المعارضة الرئيس الذي ينتمي لتيار يسار الوسط.

وأوغلو بيروقراطي سابق يبلغ من العمر 74 عاماً، ووصف جولة الإعادة بأنها «استفتاء على مستقبل البلاد».

وشهدت انتخابات 14 مايو نسبة إقبال بلغت 87 في المئة، ومن المتوقع أن تشهد جولة الإعادة مشاركة قوية مرة أخرى.

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