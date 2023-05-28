روسيا تحذر من التصعيد حال استمرار بريطانيا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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حذر السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين من تصعيد الحرب في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تلتزم فيه بريطانيا وحلفاء غربيون آخرون بتقديم المزيد من الأسلحة لمساعدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي حديثه إلى لورا كوينسبرج مراسلة "بي بي سي" ، قال كيلين إن تصرفات دول الناتو ، "خاصة" المملكة المتحدة، تخاطر بإطالة وتحفيز "بعدا جديدا" في الحرب، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وتابع أن لدى روسيا "موارد هائلة" وعلى الرغم من الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، إلا أنه زعم أن بلاده لم تبدأ بعد في "التصرف بجدية كبيرة".

وأضاف كيلين: "روسيا أكبر بـ16 مرة من أوكرانيا. ولدينا موارد هائلة".

ونابع "بالطبع، عاجلا أم آجلا قد يأخذ هذا التصعيد بعدا جديدا لسنا بحاجة إليه ولا نريده. يمكننا صنع السلام غدا".

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