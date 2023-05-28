مكارثي يكشف موعد التصويت على رفع سقف الدين الحكومي

المصدر: وكالات

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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.

وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".

وأشار مكارثي إلى أن اتفاق سقف الدين الأمريكي يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق، مضيفاً تحدثت إلى بايدن مرتين يوم السبت ومن المتوقع مواصلة المحادثات اليوم الأحد.

وأضاف من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأمريكي ونشره اليوم، مشيراً إلى أن اتفاق سقف الدين لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.

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