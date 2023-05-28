محادثة بين بايدن وكيفن مكارثي بشأن أزمة الدين الأمريكي

المصدر: وكالات

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أفاد مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث السبت إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، في الوقت الذي يحاول فيه الزعيمان تذليل العقبات الأخيرة أمام التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين وتجنيب البلاد كارثة اقتصادية.

يأتي الاتصال الهاتفي بينما تجرى مفاوضات بخصوص رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد الدين في غضون ما يزيد على الأسبوع بقليل.

كما تحدث بايدن إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وفق المصدر.

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