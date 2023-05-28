بوتين: الوقت حان لتقرير مصير روسيا

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن بلاده لا تحتاج إلى معايير مفروضة من الخارج والتي تقمع أي هوية، وأن الوقت حان لتقرير مصير البلاد، والنضال من أجل الحق.

وقال بوتين، في كلمة عبر الفيديو كونفرنس خلال افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في شبه جزيرة القرم، أمس السبت: "لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية. لكن بالنظر إلى ما يحدث في العالم، فإننا نفهم أكثر فأكثر، ولسنا بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة بوقاحة من الخارج، والتي تقمع أي أصالة وهوية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي أنه "بالنسبة لنا حاليا، في الواقع، هو وقت تقرير المصير، النضال من أجل الحق في أن نكون أنفسنا".

وأشار إلى أن للثقافة الروسية "رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها".

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