الدبلوماسي الأمريكي السابق هنري كيسنغر يحتفل بعيد ميلاده الـ 100

المصدر: أ ب

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احتفل الدبلوماسي ومستشار الرئاسة السابق هنري كيسنغر بعيد ميلاده المائة السبت، ليتجاوز عمره عمر العديد من زملائه السياسيين الذين قادوا الولايات المتحدة خلال أحد أكثر الفترات اضطرابا ومنها فترة رئاسة ريتشارد نيكسون وحرب فيتنام.

كيسنغر المولود في ألمانيا 27 مايو 1923 مازال مشهورا بدوره المحوري في سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الستينات والسبعينات، ومنها محاولات انتشال الولايات المتحدة في النهاية من فيتنام.

وكتب ديفيد كيسنغر في واشنطن بوست الخميس يقول إن مئوية والده "ربما تبث روحا من الحتمية لأي شخص يعرف قوة شخصيته وحبه للرمزية التاريخية. إنه لم يعش فقط أطول من معظم أقرانه ومنتقديه وطلابه، وإنما ظل أيضا نشطا بلا كلل حتى تسعيناته".

سيحتفل كيسنغر الأكبر هذا الأسبوع بعيد ميلاده من خلال زيارات إلى نيويورك ولندن وبلدته فورت في ألمانيا، وفقا لما قاله ديفيد.

في السنوات الأخيرة، ظل كيسنغر مؤثرا على أبرز وسطاء واشنطن كرجل دولة مخضرم. وقدم النصيحة لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين من بينهم البيت الأبيض في عهد ترامب، بينما ظل مستمرا في عمله الاستشاري الدولي من خلال إلقاء خطبه بلكنة ألمانية لم يفقدها رغم الفرار من النظام النازي مع عائلته عندما كان مراهقا.

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