روسيا تخفض الوجود الألماني على أراضيها

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية خفض الوجود الألماني على أراضيها بصورة كبيرة.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أنه سيتم، اعتباراً من يونيو، تخفيض عدد الأشخاص الذين يمكن لألمانيا أن ترسلهم أو توظفهم في روسيا في سفارتها أو في مؤسسات عامة، لا سيما في قطاعي الثقافة والتعليم.

وسيضطر مئات الموظفين الرسميين الألمان والعاملين في مؤسسات ألمانية في روسيا إلى مغادرة هذا البلد في الأيام المقبلة أو خسارة عملهم، بناءً على القرار.

وأكدت الوزارة أن الإجراء يشمل عدداً مماثلاً من الألمان والموظفين المحليين الروس، دون الإشارة إلى أرقام محددة حول إحدى هاتين الفئتين.

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