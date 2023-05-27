مداها 500 كيلومتر .. كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ "كروز"

المصدر: أ ف ب

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قالت وزارة الدفاع الألمانية إن أوكرانيا طلبت رسميا من الحكومة الألمانية تسليمها صواريخ كروز جو-أرض من طراز "توروس" البالغ مداها 500 كيلومتر على الأقل.

وقالت متحدثة باسم الوزارة الألمانية لوكالة فرانس برس، اليوم السبت "تلقينا طلباً من الجانب الأوكراني في الأيام القليلة الماضية" من دون أن تذكر أي تفاصيل عن عددها.

ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت برلين ستقبل أم لا، الأمر الذي من المتوقع أن يثير مناقشات حادة داخليًا.

وزادت الحكومة الألمانية بشكل ملحوظ من إمداداتها العسكرية إلى كييف في الأشهر الأخيرة، لكنها لاتزال متحفظة حيال تزويدها بصواريخ كروز أو دعم سلاح الجو الأوكراني والمساعدة في تسليم مقاتلات "إف-16" على سبيل المثال.

وأعلنت بريطانيا أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، مؤخرًا عزمها تسليم صواريخ من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، لتكون الأولى التي تزودها بهذا النوع من الأسلحة بعيدة المدى.

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