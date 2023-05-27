بوتين يقترح مزيداً من الدفء في العلاقات مع جورجيا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أسبوع من استئناف الرحلات الجوية التجارية بين جورجيا وروسيا، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزيدا من الدفء في العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين عن جورجيا خلال اجتماع مع رجال الأعمال الروس أمس الجمعة: "نحن مستعدون للقيام بدورنا في هذا الاتجاه، ونتخذ خطوات ملائمة وسنواصل القيام بذلك اعتمادا على كيفية رد فعل شركائنا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس.

ورغم ذلك، قال بوتين إنه شعر بالصدمة من الاحتجاجات المناهضة لروسيا في جورجيا التي رحبت باستئناف الرحلات الجوية.

وقبل أسبوعين، ألغى بوتين بشكل مفاجئ متطلبات منح التأشيرات لمواطني جورجيا، وسمح لشركات الطيران الجورجية باستخدام المجال الجوي الروسي. واستؤنفت الحركة الجوية بين البلدين الأسبوع الماضي.

وقابل العديد من أبناء جورجيا عودة الرحلات الجوية مع روسيا بارتياح، لأن روسيا هي موطن لعدد كبير من المهاجرين الجورجيين والعديد من الأشخاص لديهم أقارب في كلا البلدين. ولكن كانت هناك أيضا احتجاجات في العاصمة تبليسي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز