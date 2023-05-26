بوتين يتوقع مستقبلاً جيداً للاقتصاد الروسي رغم العقوبات

المصدر: د ب ا

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تفاؤله بشأن الآفاق الاقتصادية لبلاده، وذلك خلال اجتماع مع ممثلين لقطاع الأعمال اليوم الجمعة، على الرغم من العقوبات المفروضة من قبل الغرب.

وقال بوتين في اجتماع متلفز مع ممثلي جمعية ديلوفايا روسيا للأعمال: "أنا مقتنع أن روسيا لديها مستقبل جيد". وديلوفايا روسيا هي اتحاد لرجال الأعمال من قطاعات الصناعات الخفيفة.

وذكر بوتين أن هناك بعض المشاكل الاقتصادية التي يجب التغلب عليها، لكن سلاسل التوريد تعود إلى مسارها مجددا ببطء.

وقال بوتين: "أمر مدهش، حتى بالنسبة لي".

وتم فرض عقوبات قاسية، وانسحبت الكثير من الشركات الغربية من السوق الروسية، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، في فبراير عام 2022، ما تسبب في تعرض اقتصاد البلاد للانكماش.

لكن زعيم الكرملين دلل على أن انسحاب الشركات الغربية "كان توفيقا وسط سوء حظ" لأنه تسبب في ظهور مجالات جديدة للمنتجين الروس.

وبعد فترة وجيزة من بدء الحرب، شكلت الحكومة الروسية لجنة خاصة للموافقة على بيع ممتلكات مستثمرين أجانب. ومنذ ذلك الحين، باعت الكثير من الشركات الغربية أصولها في روسيا بأقل من قيمتها بكثير.

وأوضح بوتين اليوم الجمعة إنه لا يريد أن "تتم مكافأة الشركات التي أوقفت الإنتاج في روسيا برأسمال" لانسحابها من السوق الروسية.

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