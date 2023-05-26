مكارثي يؤكد تقدم المفاوضات بشأن سقف الدين الأمريكي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، أن المفاوضات بشأن سقف الدين الأمريكي قد استؤنفت، مع امتداد المفاوضات إلى الأيام الأخيرة قبل مخاطر عجز الولايات المتحدة عن السداد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم عن مكارثي قوله للصحفيين، لدى دخوله مبنى الكونغرس، بعد نزهة صباحية بالدراجة مع كبير ممثلي التفاوض، النائب الجمهوري جاريت جريفيز: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما أمس (الخميس). أريد أن نحقق تقدما مرة أخرى اليوم (الجمعة)".

وأشار مكارثي إلى أنه لم يتحدث إلى الرئيس جو بايدن خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وكان قد ألمح خلال الأيام الماضية العديدة، أنه يتم ببطء الاقتراب من التوصل لاتفاق.

ومع ذلك، يخاطر الكونغرس بعدم تمرير اتفاق نهائي قبل الأول من يونيو، وهو اليوم الذي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة قد تعجز عنده عن سداد فواتيرها، لنفاد ما لديها من سيولة نقدية.

ووفقا لبلومبرغ، يستكشف النواب خيارات أخرى، في ظل أنه لم يتبق سوى أقل من أسبوع على ذلك الموعد، وعلى خلفية تهديد سيناتور جمهوري واحد على الأقل بربط أي مشروعات قوانين بعراقيل إجرائية ستستغرق أياما على حلها.

وقال أحد المعاونين الجمهوريين اليوم الجمعة إن أحد مثل هذه الخطوات سيكون إجراء قصير الأجل، يسمح لوزارة الخزانة بإصدار ما يكفي من دين لتغطية أيام قليلة من التزامات السداد، وذلك أثناء العمل على اتفاق عبر العملية التشريعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز