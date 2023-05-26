شولتس: قمة الأطلسي القادمة مكرسة لدعم كييف

المصدر: أ ف ب

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة في تالين أن قمة حلف شمال الاطلسي المقررة في فيلينوس في يوليو ستكرس "خصوصا" لتقديم دعم ملموس الى أوكرانيا.

وردا على سؤال عن احتمال انضمام أوكرانيا الى الحلف خلال القمة، قال شولتس "ما سيحصل في فيلينوس قبل كل شيء هو تنظيم دعم ملموس لأوكرانيا في هذا الوضع".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رؤساء الوزراء في دول البلطيق الثلاث، القضية التي علينا أن نجيب عنها الآن هي الاتية: كيف يمكننا أن نحسن التعاون في الوضع الملموس في الحرب في أوكرانيا؟ وكيف علينا أن نُفهم بعضنا البعض أننا سنحافظ على هذا الدعم ما دام ذلك ضروريا.

من جهتها، رأت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس أن انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي أمر لا غنى عنه لضمان السلام.

وقالت "من أجل السلام في أوروبا، نحتاج الى اتحاد أوروبي قوي وذي صدقية على المستوى الجيوسياسي وكذلك الى حلف لشمال الأطلسي قوي وذي صدقية. من أجل السلام في أوروبا، نحتاج الى أن تنضم اوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

واضافت كالاس "شاهدنا طوال مسار التاريخ كيف تشكل المناطق الرمادية أرضية خصبة للحروب، في حين أن توسيع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي زاد من الاستقرار. إن دول البلطيق الثلاث هي مثال حي".

وابدى رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس ثقته بأنه مع انتهاء الحرب في أوكرانيا، على أوكرانيا ان تصبح عضوا في حلف شمال الاطلسي.

الاربعاء، أقر الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ بأن اعضاء الحلف منقسمون في شأن انضمام أوكرانيا، الأمر المدرج على جدول أعمال قمة فيلنيوس.

وقال ستولتنبرغ في مداخلة أمام صندوق مارشال الالماني في بروكسل "حول هذه المسألة، هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف"، مذكرا بأن "اتخاذ القرار في الحلف يتم بالتفاهم".

واضاف "لا أحد يستطيع أن يقول لكم تحديدا ما سيكون القرار النهائي في قمة فيلنيوس حول هذه المسألة".

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