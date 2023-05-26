«الطاقة الذرية» تعرض خطتها لمحطة زابوريجيا أمام الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل

المصدر: فيينا - أ.ف.ب

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يقدّم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الثلاثاء المقبل، اقتراحاً للأمم المتحدة يهدف لحماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل هجوم مضاد محتمل لكييف.

وذكر بيان للوكالة، أنّ غروسي يخطط لإطلاع مجلس الأمن الدولي على وضع السلامة النووية في زابوريجيا خلال اجتماع يعقد في 30 مايو برئاسة سويسرا. ويجري غروسي منذ أشهر مفاوضات لضمان حماية هذا الموقع في جنوب شرق أوكرانيا، حيث يعتبر الوضع خطيراً بسبب القصف المرتبط بالقتال.

وتقع هذه المنشأة وهي الأكبر في أوروبا، على ضفاف نهر دنيبرو الذي يفصل بين المعسكرين في هذه المنطقة، إذ استُهدفت بشكل متكرر وقطعت عن شبكة الكهرباء سبع مرات منذ مارس 2022. وزار رافايل غروسي الذي لديه فريق من الخبراء في الموقع، المحطة نهاية مارس وهو يكثّف منذ ذلك الحين جهوده محذراً من خطر حقيقي لوقوع حادث نووي.

وكرر في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع: «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، نحن نلعب بالنار». وتم التخلي عن فكرة طرحت في البداية تمثلت في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الموقع، لتسهيل اتخاذ تدابير واقعية مقبولة لكل من كييف وموسكو.

وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي، أنه من غير المؤكد أن المعسكرين سيقبلان بمبادئ الخطة، مضيفاً: «في هذه المرحلة، يبدو الأمر غير مرجّح».

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