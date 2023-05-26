ترجيحات بإرسال هولندا مقاتلات «إف 16» إلى أوكرانيا

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

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رجّح مصدران مطلعان، أن ترسل هولندا مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين علي هذه الطائرات. وذكر المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، أن الحكومة الهولندية قادت مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين خلال الأسابيع الماضية، لدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الموافقة على تسليم الطائرات لأوكرانيا.

وبعد أسابيع من الضغوط من كييف والحكومات المتحالفة معها، أعلن بايدن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستدعم جهود تدريب الطيارين الاوكرانيين على استخدام الطائرات.



ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن أحد المصادر قوله، إن هولندا والدنمارك تقود الدول المتحالفة لإعداد الطيارين بدعم من بريطانيا وبلجيكا، وإن الحكومة الهولندية تبحث بالفعل، وتتباحث مع حلفائها، بشأن خطط النشر المحتملة للطائرات.

وذكرت بلومبرغ، أنه رغم استعداد الحكومة الهولندية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بأسرع ما يمكن، إلا أن تدريب الطيارين واعداد خطط النشر واللوجستيات قد يستغرق عدة أشهر.

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