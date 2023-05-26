بلوندا تجلي 2500 من سكانها لتفجير قنبلة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية

المصدر: وارسو - أ.ب

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اكتشفت قنبلة كبيرة غير منفجرة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية في مدينة فروتسواف البولندية، ما أدى إلى إجلاء 2500 من السكان، اليوم الجمعة. وتم العثور على القنبلة التي تزن 250 كيلوغراماً بالقرب من ممر علوي للسكك الحديدية في المدينة في جنوب غرب بولندا أثناء أعمال البناء.

وقالت القوات المسلحة البولندية، إنها قنبلة جوية ألمانية من طراز إس سي - 250 من الحرب العالمية الثانية. ونظمت المدينة حافلات لنقل السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منطقة آمنة، بينما عمل خبراء إزالة القنابل في الموقع. وذكرت تقارير إعلامية بولندية، أنه تعين أيضاً وقف حركة القطارات حتى إزالة القنبلة.

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