ميدفيديف يقترح تقسيم أوكرانيا لإنهاء النزاع

المصدر: موسكو - وكالات

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اقترح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، تقسيم أوكرانيا، كنتيجة محتملة للحرب، يحيث ينضم الشرق إلى روسيا، ويتم دمج مناطق في الغرب في العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأضاف ميدفيديف، أن سكان المناطق الوسطى، يمكنهم بعد ذلك التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا. ورسم ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن، ثلاثة سيناريوهات محتملة، مع التقسيم الذي يفضله.



وكتب ميدفيديف أن تلك النتيجة تنهي الصراع بضمانات كافية، بعدم استئنافه على مدى أطول وعلى نقيض ذلك، إذا انضم بقية أوكرانيا المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، فمن المحتمل أن يندلع الصراع مرة أخرى مع خطر احتمال أن يتحول إلى حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق. وتابع أن سيناريو نهائياً مقبولا بشكل مؤقت لروسيا، سيشهد تقسيم أوكرانيا بشكل كامل بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مع تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى في أوروبا.



وحذّر ميدفيديف من أن الغرب يقلل بشدة من خطر نشوب حرب نووية بسبب أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ روسيا ستشن ضربة استباقية إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة نووية. ونقلت وكالات الأنباء الروسية ميدفيديف قوله: هناك قواعد للحرب لا رجعة فيها، إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية فلا بد من توجيه ضربة استباقية.

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