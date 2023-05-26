وفاة 3 وفقدان آخرين في غرق قارب مهاجرين قرب اليونان

المصدر: أثينا - أ.ب

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وفقد نحو اثني عشر آخرين إثر انقلاب زورق يحمل مهاجرين قرب جزيرة ميكونوس اليونانية، وفق ما أفاد مسؤولون. ووقع الحادث في بحر إيجه في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأطلقت السلطات، عملية بحث باستخدام مروحيتي إنقاذ، بالإضافة إلى خفر السواحل وسفن خاصة، بعد أن سبح رجلان نحو الصخور بالقرب من الشاطئ ورصدتهما السلطات. وتم انتشال جثتي سيدتين ورجل بالغ من البحر بعد عدة ساعات.

وقال الناطق باسم خفر السواحل اليوناني، نيكوس كوكالاس، إن رياحاً معتدلة تسود منطقة البحث، مضيفاً أن الحادث وقع الساعة السادسة صباحاً تقريباً قبالة الساحل الشمالي الشرقي لميكونوس. وتبعد الجزيرة أكثر من مائة وخمسين كيلو مترا عن أقرب نقطة من الساحل التركي.

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