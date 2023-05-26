أوكرانيا وروسيا تعلنان وقوع هجمات جديدة بصواريخ ومسيرات

المصدر: كييف - د.ب.أ

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أعلنت أوكرانيا وروسيا، وقوع هجمات جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة، وعن سلسلة من الانفجارت، اليوم الجمعة. وأطلقت روسيا 17 صاروخاً و31 طائرة مسيرة طراز كاميكازي على أوكرانيا، وفق ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، التي أضافت أنها أسقطت 10 صواريخ كروز و 23 طائرة مسيرة، فضلاً عن طائرتي استطلاع.

وانطلقت صافرات الإنذار فى أنحاء البلاد خلال الليل، واستمرت موجة الهجمات، التي استهدفت كييف أيضاً، حتى 0500 صباحاً. وأفادت السلطات الأوكرانية، بوقوع غارات جوية على منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفيسك الأوكرانيتين.



وأعلنت الإدارة العسكرية في دنيبرو، وقوع انفجارات وتدمير شركتين ومحطة وقود ومنزل. وأصيب شخص يعمل بالمحطة. وأشارت الإدارة إلى هجوم كبير، بالصواريخ والطائرات المسيرة.



وفي العاصمة الأوكرانية كييف، استدعت الصواريخ تدخل الدفاعات الجوية. وذكر سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، أن حطام صاروخ دمر سطح مركز تسوق وترفيه. وتعرض منزل في مكان آخر لأضرار.

كما أشار إلى حدوث أضرار لسيارات في مرآب، مدون سقوط أي قتلى أو جرحى. وأفادت روسيا أيضاً بتعرض أراضيها لهجمات أوكرانية. ولفت التقرير إلى وقوع انفجار في كراسنودار يشتبه في أنه جاء إثر هجوم بطائرة مسيرة.

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