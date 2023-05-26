استراليا .. مراهقان يسلمان نفسيهما للشرطة على خلفية «حريق سيدني»

المصدر: سيدني - د.ب.أ

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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن مراهقين اثنين، سلما نفسيهما للشرطة الأسترالية، بعد حريق هائل دمر مبنيين، مكونين من عدة طوابق، وسط سيدني. وقالت الشرطة في مؤتمر صحافي، إنّ شهود عيان تحدثوا عن رؤية مجموعة من الشباب، يركضون من مصنع قبعات سابق، مكون من سبعة طوابق في سيدني، قبل وقت قصير من نشوب حريق هائل.



وذكر بول دونستان، القائم بأعمال مفوض الشرطة بولاية نيو ساوث ويلز، أن اثنين من المراهقين 13 عاماً، توجها إلى مركزي شرطة منفصلين بالمدينة، الليلة الماضية وبدآ المساعدة في التحقيقات، مضيفاً أن ثلاثة أو أربعة من الشباب كانوا متواجدين خلال الحريق، وحثهم على القدوم. وكانت إدارة الإطفاء الأسترالية قد ذكرت في وقت سابق، أن حريقا هائلا دمر مبنى من سبعة طوابق في وسط سيدني أمس الخميس.



وأضافت الإدارة أن الحريق نشب في الساعة الرابعة عصراً في المبنى الكائن في شارع راندل بالقرب من المحطة المركزية للسكك الحديدية في سيدني بمقاطعة سري هيلز. وقالت إدارة الإطفاء، إنه تم الدفع بأكثر من 120 رجل إطفاء و30 عربة إطفاء لمكافحة الحريق، مضيفة أنه تم السيطرة على الحريق الآن.

وكان المبنى شاغرا ولكن كان يعيش فيه مشردون، وفق وسائل الإعلام. وأفاد موقع 9 نيوز، بأنه جرى إجلاء نحو خمسين شخصاً. وانهارت أجزاء من المبنى. وأظهرت اللقطات المصورة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية انهيار السطح وأجزاء من الواجهة.

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