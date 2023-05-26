باكستان تحظر سفر عمران خان والمئات من أعوانه

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

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ذكر مسؤولون، اليوم الجمعة، أن الحكومة الباكستانية منعت رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وزوجته ومئات من أعوانه السياسيين، من السفر للخارج. وأكد مسؤولان على الأقل أن وكالة التحقيقات الفيدرالية، المسؤولة عن الهجرة والحدود، أدرجت اسم خان على قائمة الممنوعين من السفر.

وقال المسؤولان، إنّه تمت إضافة اسم زوجة خان، بشرى بيبي وأكثر من 500 قيادي وعضو في حزب حركة الإنصاف الباكستانية على القائمة. يأتي ذلك، مع تصاعد التحديات القضائية لخان، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره منشآت عسكرية رئيسية، بما في ذلك مقر الجيش، احتجاجاً على اعتقاله في التاسع من مايو الجاري. ونأى حوالي 100 من المشرعين السابقين بأنفسهم عن خان، منذ ذلك الحين. وتم اعتقال أكثر من سبعة آلاف من أنصاره.



وذكرت الحكومة الآن أن الذين هاجموا المنشآت العسكرية، سيواجهون محاكمات سريعة أمام محاكم عسكرية. وقال أحد المسؤولين، إنها من الممارسات التقليدية في كل قضية. وجميع هؤلاء الذين يواجهون قضايا أمام المحاكم، يتم منعهم من مغادرة البلاد.

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