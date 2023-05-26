القبض على 5 مشتبهين بالإرهاب شمال غرب تركيا

المصدر: يالوفا - د.ب. أ

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قالت مصادر أمنية، إن قوات الشرطة التركية ألقت القبض، اليوم الجمعة، على 5 أشخاص يشبته في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، بولاية يالوفا شمال غربي البلاد.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة يالوفا نفذت عمليات استهدفت القبض على مشتبهين بالانتماء لتنظيمات إرهابية، مضيفة أنّ قوات الشرطة تمكنت من القبض على اثنين للاشتباه بإقامتهما اتصالات مع أعضاء تنظيم داعش الإرهابي خارج تركيا.

كما ألقي القبض خلال العملية على اثنين يروجان لتنظيم حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى توقيف شخص على خلفية مكافحة تنظيم غولن. وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أعلن الثلاثاء الماضي، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 37 ألفاً و886 إرهابياً منذ 24 يوليو 2015.

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