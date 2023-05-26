اليابان تعتزم رفع علم مثير للجدل خلال مناورات في كوريا الجنوية

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

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قال وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، إن مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية سترفع علم الشمس المشرقة، أثناء شارك في مناورات بحرية في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، وسط تحسن العلاقات بين الدولتين.

وأضاف هامادا في مؤتمر صحفي، أنّ المدمرة سترفع العلم عند المشاركة في التدريبات، وفقاً للتشريع المحلي الذي يفوض سفن قوات الدفاع الذاتي برفع علم الشمس المشرقة بوصفه الراية الرسمية لها.

ويشير قرار طوكيو بشأن التدريبات، المقرر أن تنطلق قبالة جزيرة جيجو الأربعاء المقبل، إلى أن سيئول تعتبر أن رفع العلم المثير للجدل الذي يُنظر إليه على أنه رمز للنزعة العسكرية البحرية اليابانية، لا يمثل إشكالية كبيرة.



وشهدت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية تحسناً خلال الأشهر الأخيرة، إذ تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو من العام الماضي، بتسوية التوترات مع طوكيو، بعدما وصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها على مدار عقود إبان سلفه مون جاي إن.

وخلال ولاية مون، كانت اليابان وكوريا الجنوبية على خلاف بشأن علم الشمس المشرقة، حيث قالت سيئول إنه مرتبط بالحقبة الاستعمارية للجيش والبحرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2018، ألغت اليابان مشاركتها في فعالية بحرية بكوريا الجنوبية، بعدما طالبت سيئول بأن تمتنع طوكيو عن رفع علم الشمش المشرقة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن من المقرر أيضا أن تشارك الولايات المتحدة وأسترايا وكندا في التدريبات المقبلة التي تهدف إلى تعزيز القدرات للتصدى لانتشار أسلحة الدمار الشامل.

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