شولتس يعتزم التواصل مع بوتين في الوقت المناسب

المصدر: برلين - أ.ف.ب

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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، استعداده لمعاودة التواصل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الوقت المناسب، في ظل انقطاع المحادثات بينهما منذ ديسمبر على خلفية حرب أوكرانيا.

وقال شولتس في مقابلة نشرتها صحيفة كولنر شتاد أنتسايغر الجمعة: تعود مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع بويتن إلى وقت طويل، لكنني أعتزم معاودة التحادث مع بوتين في الوقت المناسب، مشدّداً على أنّ ضرورة أن تفهم روسيا أن الحرب لا يمكن أن تنتهي بنوع من السلام البارد من شأنه تحويل خط المواجهة الحالي إلى حدود جديدة بين روسيا وأوكرانيا، وأنّ ذلك لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على حملة بوتين.

وأضاف: على العكس، يجب تحقيق سلام عادل وذلك عبر انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، رافضاً في الوقت ذاته القول ما إذا كان هذا الانسحاب يجب أن يشمل أيضاً شبه جزيرة القرم.

وتحدّث شولتس وبوتين آخر مرة في ديسمبر 2022 لمدة ساعة عبر الهاتف. وحضّ المستشار الألماني وقتها الرئيس الروسي، على سحب قواته من أوكرانيا، فيما اتهم فلاديمير بوتين الغرب بتنفيذ سياسات مدمّرة.

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