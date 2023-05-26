اليابان نحو فرض عقوبات إضافية على روسيا

المصدر: طوكيو - رويترز

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أكّد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على روسيا، بعدما اتفقت دول مجموعة السبع في قمتهم، التي استضافتها اليابان الأسبوع الماضي، على تكثيف الإجراءات لمعاقبة روسيا.

وندّد ماتسونو، وهو أيضا كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، بالخطوة التي اتخذتها روسيا بنشرها أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، مشيراً إلى أنّها ستزيد من حدة المواقف المتعلقة بحرب أوكرانيا.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحافي: باعتبارها الدولة الوحيدة التي عانت من قصف نووي خلال زمن الحرب، لا تقبل اليابان أبداً تهديد روسيا بالأسلحة النووية، ناهيك عن استخدامها.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، أنّ اليابان بعد تنسيق العمل مع مجموعة الدول السبع، ستجمد أصول 78 مجموعة و17 فرداً من بينهم ضباط بالجيش الروسي، وستحظر التصدير إلى 80 كياناً روسياً مثل مختبرات الأبحاث التابعة للجيش.

وقالت وزارة التجارة في بيان، إن اليابان ستحظر أيضاً تقديم خدمات البناء والهندسة إلى روسيا، وسيُعلن عن تفاصيل الإجراء في وقت لاحق.



وأظهر قادة دول مجموعة السبع، التي تضم دولاً منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، الأسبوع الماضي عزمهم على دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية وفرض عقوبات على روسيا وذلك في القمة السنوية التي عقدت في هيروشيما.

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