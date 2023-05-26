قصف على كييف وانفجار قرب القرم

المصدر: كييف - أ.ف.ب

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قصفت القوات الروسية مجددا كييف، ليل الخميس الجمعة، على ما أفادت الإدارة المدنية والعسكرية للعاصمة الأوكرانية، مؤكدة اعتراض كل الصواريخ وتدميرها. وأعلنت الإدارة في حسابها على تلغرام: هجوم جوي جديد على كييف هو الثالث عشر على التوالي منذ بداية مايو، وكما في كل مرة خلال الليل.

وأوضحت أن قاذفات إستراتيجية من طراز تو-95 إم إس آتية من منطقة بحر قزوين ألقت صواريخ كروز، مضيفة أنّه وبحسب معلومات أولية، رصدت كل الأهداف المعادية في مجال كييف الجوي ودمرتها. وأفادت رئاسة الأركان الأوكرانية، في إحاطتها عن 55 هجوماً جوياً روسياً خلال اليوم الماضي، 36 منها بواسطة مسيرات مفخخة، وأربعة هجمات صاروخية.

وأشارت إلى أنّ صاروخ إس-300 ضرب حاجزاً في محيط كارليفكا في منطقة دونيتسك، محذرة من خطر كبير بحصول فيضان في البلدات المجاورة. وأكدت أنه تم اعتراض كل المقذوفات التي ألقيت خلال الغارات الجوية.



من جهة أخرى، وقع انفجار في روسيا ألحق أضرارا بمبنى في مدينة كراسنودار القريبة من القرم دون أن يسفر عن ضحايا، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي عن السلطات المحلية. وأورد موقع ريادوفكا على تلغرام، صورة مبنى يبدو طابقه الأعلى وسطحه متضررين ومتفحمين.

وقال رئيس بلدية كراسنودار، يفغيني نوموف، على تلغرام، أنّ سبب الحادث هو موضع تحقيق، مشيراً إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بسطح مبنى مجاور أيضاً.

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