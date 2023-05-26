4 قتلى بإطلاق نار نادر في اليابان واعتقال مشتبه

المصدر: طوكيو - رويترز

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قالت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 31 عاما في منطقة ريفية للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وذلك في أعقاب مقتل أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وطعن نادر الحدوث في البلاد شمل مواجهة مع الشرطة استمرت 12 ساعة.

وقال قائد شرطة مقاطعة ناجانو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن المشتبه به اختبأ في منزله بعد أن أطلق النار على شرطيين وصلا لموقع الأحداث بعد بلاغ عن طعن امرأة. وأشار إلى أن المشتبه به استخدم على ما يبدو بندقية صيد في إطلاق النار.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن المشتبه به هو ابن رئيس مجلس مدينة ناكانو في مقاطعة ناجانو. وذكر قائد الشرطة، أيواو كوياما، أن الشرطيين والمرأة نُقلوا إلى المستشفى وأعلنت وفاتهم في غضون ساعات، مشيراً إلى أنّ هذه جريمة شنيعة أثارت خوفاً بالغاً لدى سكان المنطقة والمجتمع ككل.

كما توفيت امرأة مسنة بعد هجوم بسكين على ما يبدو. وقالت وسائل إعلام إنها كانت راقدة على الأرض خارج المنزل منذ مساء أمس الخميس ولم تتمكن الشرطة من الوصول إليها.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الشرطة احتجزت الرجل في حوالي الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة، بعد حوالي 12 ساعة من أول اتصال تلقته أجهزة الطوارئ. وقال كوياما إنه تم القبض عليه للاشتباه في قتله أحد الشرطيين.

وقال كوياما إن والدة المشتبه به وامرأة أخرى من أقاربه كانتا في المنزل معه لكنهما تمكنتا من الهرب. ولم يُعرف حتى الآن الدافع وراء الحادث.

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