إطلاق سراح 106 أوكرانيين في تبادل أسرى مع روسيا

المصدر: د ب ا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الخميس أنه تم إطلاق سراح 106 جنود أوكرانيين في عملية تبادل أسرى أخرى مع روسيا.

وتابع زيلينسكي في خطابه الليلي: "من المهم جدا أنه لم يكن هناك معلومات عن العديد من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 106 على الإطلاق - فقد كان قد تم اعتبارهم في عداد المفقودين، لكننا وجدناهم وأعدناهم إلى الوطن".

وقال زيلينسكي إن الجنود كانوا يقاتلون في مناطق باخموت، وأن من بينهم ضباط وجنود وضباط صف.

وأضاف أنه ممتن للجنود الأوكرانيين الذين أكدوا أن أوكرانيا لديها "صندوق تبادل مناسب".

ولم يقدم زيلينسكي أي معلومات حول عدد الروس الذين تم تسليمهم في عملية التبادل.

ونشر رئيس مجموعة فاغنر، يفجيني بريجوزين، مقطع فيديو لتبادل الأسرى في وقت سابق. ولكن لم يكن واضحا إذا ما كانت هي نفس عملية التبادل.

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