برلمان البيرو يعلن الرئيس المكسيكي شخصاً غير مرغوب به

المصدر: ا ف ب

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أعلن برلمان البيرو أمس الخميس الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "شخصاً غير مرغوب فيه" بسبب مواقفه ضد نظيرته البيروفية دينا بولوارتي.

وكان أوبرادور وصف بولوارتي بأنّها "مغتصبة للسلطة" رافضاً التنازل لها عن رئاسة "تحالف المحيط الهادئ"، التكتل التجاري في أمريكا اللاتينية.

وتولّت بولوارتي السلطة بعد محاكمة رئيس البيرو السابق بيدرو كاستيو واعتقاله لمحاولته حلّ البرلمان والحكم عبر إصدار مراسيم في ديسمبر الماضي.

وانتقد الحلفاء اليساريون في أمريكا اللاتينية الإطاحة بكاستيو، بما في ذلك المكسيك التي منحت زوجته وأطفالها حقّ اللجوء.

وفي فبراير أعلنت بولوارتي عن استدعاء سفير البيرو لدى المكسيك.

وهذا الشهر رفض لوبيز أوبرادور تسليم رئاسة "تحالف المحيط الهادئ" إلى البيرو كما كان مقرّراً، بحجّة أنّ بولوارتي ليست رئيسة شرعية.

ووافق المشرّعون في البيرو الخميس بغالبية 65 صوتاً مقابل 40 وامتناع اثنين عن التصويت على قرار يعلن لوبيز أوبرادور شخصاً غير مرغوب فيه بدعوى انتهاكه "مبدأ عدم التدخّل في شؤون" دولة أخرى.

وطلب الاقتراح من وزارتي الخارجية والداخلية "اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول الرئيس المكسيكي التراب الوطني".

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